Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочего на стройке на улице Лобачевского

Фото: mchs.gov.ru

По факту гибели рабочего на стройплощадке, расположенной на улице Лобачевского, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следствию предстоит установить лица, допустившие нарушение правил безопасности при ведении работ. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Рано утром 4 марта на строительном объекте обрушилась плита перекрытия. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. В результате погиб 21-летний рабочий. Еще двое госпитализированы.

Специалисты проводят работы по разбору обрушившихся конструкций. Не исключается, что под ними находятся другие люди. Губина котлована 20 метров, он разделен на ярусы. Обрушение произошло между третьим и четвертым ярусом. На месте происшествия работает полиция и кинологическая служба.

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