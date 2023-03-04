Прокуратура взяла на контроль расследование обрушения строительных лесов в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура контролирует расследование обстоятельств обрушения строительных лесов на улице Лобачевского, сообщает пресс-служба ведомства.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов. Он контролирует установление всех обстоятельств и ход процессуальной проверки.

ЧП произошло рано утром в строящемся жилом доме на улице Лобачевского, 114. Там обрушились перекрытия и строительные леса на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы.

Специалисты проводят работы по разбору обрушившихся конструкций. Не исключается, что под ними находятся другие люди. Губина котлована 20 метров, он разделен на ярусы. Обрушение произошло между третьим и четвертым ярусом. На месте происшествия работает полиция и кинологическая служба.

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