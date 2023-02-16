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15:30

Экономика

Турецкая сеть Madame Coco открыла свой первый магазин в ТРЦ "Мега Химки"

Турецкая сеть Madame Coco открыла свой первый магазин в ТРЦ "Мега Химки"

Турецкая сеть Madame Coco открыла свой первый магазин в РФ

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Турецкий магазин Madame Coco открылся в подмосковном ТЦ

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Первый турецкий магазин товаров для дома Madame Coco открылся в ТРЦ "Мега Химки". Бренд известен в ряде других стран, а теперь появился в России. Маркетологи рассказали, что он олицетворяет современную экономическую политику турецкой республики, которая поддерживает легкую промышленность.

Может ли данный магазин занять нишу на российском рынке? И какая стоимость представленных товаров? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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