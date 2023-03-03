Пилоты упавшего в Енакиеве самолеты выжили – мэр

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Оба пилота самолета, потерпевшего крушение в Енакиеве в Донецкой Народной Республике, остались живы. Об этом сообщил мэр города Роман Храменков.

"Пилоты живы, они катапультировались", – приводит его слова ТАСС.

Днем в пятницу, 3 марта, Храменков сообщил о сбитом в Енакиеве самолете. Принадлежность воздушного судна мэр не уточнил, отметив, что находившимся на борту летчикам удалось катапультироваться. Мэр отметил, что на место происшествия выехали экстренные службы.

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