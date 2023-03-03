ВКС России сбили украинский самолет Су-24 в районе Красноармейска в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны России рассказало, что Воздушно-космические силы РФ сбили украинский самолет Су-24 в районе Красноармейска в ДНР. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины", – отмечается в публикации.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия вернется в Красный Лиман. Он подчеркнул, что это может произойти скоро. По его словам, на краснолиманском направлении идет напряженная артиллерийская борьба.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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