13:15Политика
Пушилин пообещал возвращение ВС РФ в Красный Лиман
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Российские войска вернутся в Красный Лиман. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"У нас в поле зрения сейчас краснолиманское направление, для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить (Красный Лиман)", – сообщил он, подчеркнув, что возвращение ВС РФ может произойти скоро.
Вместе с тем Пушилин пояснил, что в настоящее время на направлении к городу идет вооруженная артиллерийская борьба.
До этого в ДНР сообщили, что подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" ведут бои практически в центре Артемовска. Бойцы контролировали дороги на подъезде к населенному пункту. Украинские войска, пытаясь удержать контроль над городов, несли большие потери личного состава.
ВС России получили контроль над дорогами на артемовском направлении
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