Пушилин пообещал возвращение ВС РФ в Красный Лиман

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российские войска вернутся в Красный Лиман. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"У нас в поле зрения сейчас краснолиманское направление, для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить (Красный Лиман)", – сообщил он, подчеркнув, что возвращение ВС РФ может произойти скоро.

Вместе с тем Пушилин пояснил, что в настоящее время на направлении к городу идет вооруженная артиллерийская борьба.

До этого в ДНР сообщили, что подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" ведут бои практически в центре Артемовска. Бойцы контролировали дороги на подъезде к населенному пункту. Украинские войска, пытаясь удержать контроль над городов, несли большие потери личного состава.



ВС России получили контроль над дорогами на артемовском направлении

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