Мэр Енакиева сообщил о сбитом над городом самолете

Фото: vk.com/id488249839

Самолет сбили над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Роман Храменков в своем телеграм-канале.

"Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц", – написал глава региона.

В беседе с ТАСС Храменков сообщил, что находившимся на борту летчикам удалось катапультироваться. Данные о принадлежности самолета и пострадавших в результате аварии выясняются. На место происшествия выехали бригады экстренных служб.

До этого в трех километрах от Мурманска вертолет совершил жесткую посадку. На борту находились 6 пассажиров и 3 члена экипажа. Погибших в результате аварии не оказалось.

Предполагалось, что причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.



Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Мурманской области

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