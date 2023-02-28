Неустановленный летательный аппарат упал в Адыгее

Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"

Обломки неустановленного летательного аппарата были найдены в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата", – сообщил он.

В результате происшествия никто не пострадал. Незначительные разрушения получила хозяйственная постройка животноводческой фермы.

Глава региона рекомендовал местным жителям сохранять спокойствие. На месте падения обломков НЛО работает следственно-оперативная группа.

В то же время неопознанный летающий объект (НЛО) обнаружили в небе над Санкт-Петербургом. Воздушное пространство над городом закрывали. Самолеты из аэропорта Пулково были задержаны до 12:00.



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