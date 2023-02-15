"Рейд 112": автомобиль такси врезался в отбойник на улице Генерала Кузнецова

В 00:05 автомобиль каршеринга "Фольксваген" врезался в грузовую "Газель". Водитель каршеринга не помнил, как произошла авария. Возможно, мужчина уснул за рулем от усталости. От госпитализации оба участники ДТП отказались.

Около 00:20 на перекрестке лоб в лоб столкнулись 2 автомашины: "Фольксваген" и такси "Киа". Оба водителя отделались легкими ушибами и от госпитализации отказались.

Около 03:30 машина такси двигалась по Тарханской улице. При выезде на дублер улицы Генерала Кузнецова машина на полном ходу врезался в бетонный отбойник. От сильного удара такси развернуло на 180 градусов. Водитель с места происшествия скрылся, а на место ДТП приехал представитель таксопарка.

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