19 октября, 16:30Экономика
"Деньги 24": оперативная память для смартфонов подорожала почти в 4 раза за год
Стоимость оперативной памяти для смартфонов за год выросла почти в 4 раза. Подорожание компонентов влияет на мировой рынок: спрос на новые устройства снижается, поскольку производителям приходится учитывать рост затрат.
В бюджетных смартфонах микросхемы уже занимают около 40% общей стоимости. При этом в России рост цен на комплектующие пока не привел к резкому подорожанию готовых устройств.
Подробнее – в программе "Деньги 24".