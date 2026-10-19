"Деньги 24": оперативная память для смартфонов подорожала почти в 4 раза за год

Стоимость оперативной памяти для смартфонов за год выросла почти в 4 раза. Подорожание компонентов влияет на мировой рынок: спрос на новые устройства снижается, поскольку производителям приходится учитывать рост затрат.

В бюджетных смартфонах микросхемы уже занимают около 40% общей стоимости. При этом в России рост цен на комплектующие пока не привел к резкому подорожанию готовых устройств.

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