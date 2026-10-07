"Деньги 24": социологи выяснили, как изменилось отношение россиян к деньгам за 25 лет

Социологи выяснили, как изменилось отношение россиян к деньгам за последние 25 лет. По сравнению с 2001 годом выросла доля тех, кому уже достаточно имеющихся средств и кто может думать о других целях. При этом деньги по прежнему остаются главным ориентиром для большинства россиян.

Также стало больше людей, которые положительно относятся к тем, кто умеет зарабатывать. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что рост интереса к финансовому благополучию может стимулировать людей больше работать и зарабатывать.

Подробнее – в программе "Деньги 24".