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07 октября, 16:30

Общество

"Деньги 24": социологи выяснили, как изменилось отношение россиян к деньгам за 25 лет

"Деньги 24": социологи выяснили, как изменилось отношение россиян к деньгам за 25 лет

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Социологи выяснили, как изменилось отношение россиян к деньгам за последние 25 лет. По сравнению с 2001 годом выросла доля тех, кому уже достаточно имеющихся средств и кто может думать о других целях. При этом деньги по прежнему остаются главным ориентиром для большинства россиян.

Также стало больше людей, которые положительно относятся к тем, кто умеет зарабатывать. Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что рост интереса к финансовому благополучию может стимулировать людей больше работать и зарабатывать.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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