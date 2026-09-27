Москвичи все чаще отказываются от купленных страховых полисов. С начала 2026 года в период охлаждения число таких случаев увеличилось втрое.

Период охлаждения в страховании – это срок, в течение которого можно отказаться от уже купленного полиса и полностью вернуть деньги. Механизм появился в 2016 году для защиты граждан от навязывания страховых услуг. В нынешнем виде он существует с 2024 года.

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