Россияне оформили 934 тыс возвратов страховок в первом полугодии 2026 года

Россияне в первом полугодии 2026 года оформили 934 тысячи возвратов страховых полисов в период охлаждения, что почти втрое больше показателя за аналогичный период 2025 года. По данным Центробанка, чаще всего граждане возвращали страховки от несчастных случаев и болезней, на которые пришлось 627 тысяч возвратов.

Отказ от страховки может повлиять на условия кредитования, а страхование конструктивных элементов жилья при ипотеке является обязательным. Для возврата добровольного полиса необходимо обратиться в страховую компанию в течение 14 дней, а для кредитных страховок срок составляет 30 дней.

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