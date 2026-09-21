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21 сентября, 07:30

Экономика

Россияне оформили 934 тыс возвратов страховок в первом полугодии 2026 года

Россияне оформили 934 тыс возвратов страховок в первом полугодии 2026 года

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Россияне в первом полугодии 2026 года оформили 934 тысячи возвратов страховых полисов в период охлаждения, что почти втрое больше показателя за аналогичный период 2025 года. По данным Центробанка, чаще всего граждане возвращали страховки от несчастных случаев и болезней, на которые пришлось 627 тысяч возвратов.

Отказ от страховки может повлиять на условия кредитования, а страхование конструктивных элементов жилья при ипотеке является обязательным. Для возврата добровольного полиса необходимо обратиться в страховую компанию в течение 14 дней, а для кредитных страховок срок составляет 30 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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