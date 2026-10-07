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07 октября, 14:00

Общество

Психиатр предупредил об опасности самолечения "Атараксом"

Психиатр предупредил об опасности самолечения "Атараксом"

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"Атаракс" нельзя принимать самостоятельно без назначения врача. Об этом рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев. Он отметил, что препарат обладает седативным действием, а неправильная постановка диагноза и самолечение могут привести к ухудшению состояния.

Ранее москвичи сообщили, что "Атаракс" пропал из некоторых аптек. При этом компания-производитель заявила, что препарат есть на складах, а поставки идут в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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