29 сентября, 22:45Общество
Руферам может грозить уголовная и материальная ответственность
Жильцы высотки на западе Москвы пожаловались, что подростки регулярно пробираются на крышу, несмотря на замки и железные двери. По словам жителей, руферы спиливают барьеры и повреждают общедомовое имущество.
По словам адвоката Всеволода Свободы, с 14 лет подростки могут быть привлечены к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества или вандализм. Возместить стоимость поврежденного имущества можно потребовать с родителей.
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