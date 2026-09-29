Руферам может грозить уголовная и материальная ответственность

Жильцы высотки на западе Москвы пожаловались, что подростки регулярно пробираются на крышу, несмотря на замки и железные двери. По словам жителей, руферы спиливают барьеры и повреждают общедомовое имущество.

По словам адвоката Всеволода Свободы, с 14 лет подростки могут быть привлечены к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества или вандализм. Возместить стоимость поврежденного имущества можно потребовать с родителей.

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