Российская валюта ослабла после укрепления в первой половине 2026 года

Официальный курс доллара вырос с 71 рубля в мае до 87 рублей к началу сентября 2026 года. После укрепления в первой половине года российская валюта начала слабеть.

На курс рубля влияют сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, восстановление спроса на импорт, операции Минфина, снижение ключевой ставки и внешние риски. При этом роль каждого из этих факторов со временем меняется.

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