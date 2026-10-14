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14 октября, 08:30

Экономика

Российская валюта ослабла после укрепления в первой половине 2026 года

Российская валюта ослабла после укрепления в первой половине 2026 года

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Официальный курс доллара вырос с 71 рубля в мае до 87 рублей к началу сентября 2026 года. После укрепления в первой половине года российская валюта начала слабеть.

На курс рубля влияют сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, восстановление спроса на импорт, операции Минфина, снижение ключевой ставки и внешние риски. При этом роль каждого из этих факторов со временем меняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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