Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": около 200 млрд рублей хотят собрать с помощью технологического сбора в России

"Деньги 24": около 200 млрд рублей хотят собрать с помощью технологического сбора в России

"Деньги 24": средние ставки по депозитам в банках России начали расти

"Деньги 24": курс доллара опустился ниже 78 рублей

"Новости дня": территория ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличится до 600 гектаров

Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 22 июля

Ставки по депозитам начали расти в России впервые с начала 2025 года

"Московский патруль": в РФ могут закрепить единый вес товаров в новых правилах торговли

"Деньги 24": годовая инфляция в России опустилась ниже 7%

"Деньги 24": 8% россиян могут накопить первоначальный взнос на ипотеку за 2 года

"Деньги 24": ЦБ подсчитал, как изменились доходы и траты россиян за два года

Власти определились с тарифами технологического сбора – его будут платить компании, которые ввозят или производят электронику. Собрать в ближайшие три года хотят около 200 миллиардов рублей.

Какую-то часть эти средств решено раздать отечественным производителям, но только тем, кто достигнет высокого уровня локализации. Предполагается, что это должно привлечь внутрь страны зарубежных производителей и создать условия для появления отечественных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикатехнологиивидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинЕвгений Беляков

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика