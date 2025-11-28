28 ноября, 15:30Экономика
"Деньги 24": около 200 млрд рублей хотят собрать с помощью технологического сбора в России
Власти определились с тарифами технологического сбора – его будут платить компании, которые ввозят или производят электронику. Собрать в ближайшие три года хотят около 200 миллиардов рублей.
Какую-то часть эти средств решено раздать отечественным производителям, но только тем, кто достигнет высокого уровня локализации. Предполагается, что это должно привлечь внутрь страны зарубежных производителей и создать условия для появления отечественных.
