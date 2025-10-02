"Деньги 24": Минпромторг утвердил первый список машин для работы в такси

Минпромторг России утвердил первый перечень автомобилей, подходящих для работы в такси с 2026 года. В список вошли Niva Travel, Lada Granta, "Москвич" 3, 3е, 6, 8 и другие модели, соответствующие новым требованиям локализации.

С марта автомобили для такси должны производиться по специальным инвестиционным контрактам, заключенным в период с 2022 по 2025 год, и набирать необходимое количество баллов за использование российских компонентов. Требуемый уровень локализации составит 3 200 баллов в 2026 году с последующим повышением.

