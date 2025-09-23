Форма поиска по сайту

23 сентября, 16:30

"Деньги 24": рынок страхования от БПЛА вырос до 40 млрд рублей

У россиян вырос интерес к страхованию от падения беспилотников. По данным страховщиков, объем рынка таких полисов оценивается от 25 до 40 миллиардов рублей.

Компании предлагают включать риск падения дронов в стандартное страховое покрытие или оформлять отдельный полис. При этом эксперты предупреждают: если происшествие будет классифицировано как теракт, по обычному договору страхования компенсация может не выплачиваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

