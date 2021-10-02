"Интерьер, например": как установить в квартире ретро-камин

Новый сезон проекта "Интерьер, например" стартовал с приключения. Ведущий проекта, дизайнер Алексей Лазар, решил поставить в современной московской квартире ретро-камин. Отправился за ним в подмосковную деревню и чуть не заблудился.

Герой программы, экскурсовод Евгений Степанов, был готов к экспериментам, но не подозревал, чем все завершится. Теперь, помимо камина, у него в квартире появились ботанические барельефы и стол с историческими узорами итальянских палаццо.