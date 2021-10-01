Москвичам пообещали "облачное спокойствие" в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные дни в Москве ожидается спокойная и облачная погода. Об этом сообщает портал "Метеовести".

По данным синоптиков, обширный и мощный антициклон обеспечит сухую и тихую погоду в большинстве регионов европейской части России. Однако из-за слоистых облаков солнце будет редким явлением. При этом температурный режим ожидается близким к климатической норме.

"В Москве преимущественно (будет. – Прим. ред.) облачно, без осадков. В субботу ожидается +11…+13 градусов, а в воскресенье – около +9…+11 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что октябрь в Москве будет "марсианским". В первой половине месяца дефицит осадков может достичь 60%. Согласно прогнозам, температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.

Во второй части месяца в Москве установится нормальная для октября погода: и по осадкам, и по температуре.

