Вильфанд рассказал, каким будет октябрь в Центральной России

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В первую неделю октября осадков в Центральной России не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Первые пять дней не будет осадков, не исключено, что первые семь дней не будет осадков, потому что область высокого давления мощная в центре Европейской России стоит и ничто ее не сдвинет", – рассказал он РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что, несмотря на повышение температуры с высотой, благодаря чему образуется тонкий слой облаков, солнце будет пробиваться.

Кроме того, в октябре на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири прогнозируется температура воздуха выше нормы.

"Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми. Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа", – пояснил он.

Также погода без осадков прогнозируется на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, северной половине Якутии.

Избыток осадков прогнозируется на севере Дальнего Востока и на Таймыре.

Накануне Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные и в первую неделю октября в столице ожидается комфортная, солнечная погода с температурой воздуха на 1–2 градуса выше нормы. По его словам, такая погода сохранится достаточно долго, воздух постепенно прогреется до +15 градусов. В субботу и воскресенье дневная температура в городе составит +10...+12 градусов, а в области столбики термометров могут подняться до +14 градусов.

Ранее стало известно, что сентябрь 2021 года в Москве признали пятым по дождливости среди показателей XXI века.

За первый осенний месяц года в столице выпало 84,8 миллиметра осадков, что соответствует 131% месячной нормы. Средняя температура сентября держалась на отметке +10,3 градуса, что на 2 градуса ниже нормы.

