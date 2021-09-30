Синоптик пообещал москвичам солнечные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие выходные и в первую неделю октября в столице ожидается комфортная, солнечная погода с температурой воздуха на 1–2 градуса выше нормы. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это комфортная, симпатичная октябрьская погода, когда нет ветра, нет осадков и можно при солнечных лучах наслаждаться золотой осенью, когда при солнечном свете будет видна вся палитра красок", – сказал метеоролог.

По его словам, такая погода сохранится достаточно долго, воздух постепенно прогреется до +15 градусов. Так, в субботу и воскресенье дневная температура в городе составит +10...+12 градусов, а в области столбики термометров могут подняться до +14 градусов.

Ранее стало известно, что сентябрь 2021 года в Москве признали пятым по дождливости среди показателей XXI века.

За первый осенний месяц года в столице выпало 84,8 миллиметра осадков, что соответствует 131% месячной нормы. Средняя температура сентября держалась на отметке +10,3 градуса, что на 2 градуса ниже нормы.

