Синоптик перечислил регионы РФ, в которых ожидается теплый октябрь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов ожидается более теплый октябрь, чем обычно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что в этих регионах температура будет выше нормы, на остальной территории России – около нормы.
В то же время метеоролог подчеркнул, что на севере Дальневосточного федерального округа, на Чукотке, Камчатке, в Хабаровском крае и Магаданской области ожидается дождливый октябрь. При этом на достаточно большой территории России в этом месяце прогнозируется дефицит осадков.
"Восток европейской части России, весь Урал, вся Западная Сибирь и центр Красноярского края – это регионы, где прогнозируется дефицит осадков. Дефицит прогнозируется еще и в северной половине Якутии", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
В Москве октябрь будет "марсианским". Так ожидаемую в столице погоду ранее охарактеризовал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, первая половина месяца будет сухой, дефицит осадков может достичь 60%, а температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.
Во второй части месяца в Москве установится нормальная для октября погода: и по осадкам, и по температуре.
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