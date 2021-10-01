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Общество

00:34

Синоптик перечислил регионы РФ, в которых ожидается теплый октябрь

общество погода регионы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов ожидается более теплый октябрь, чем обычно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в этих регионах температура будет выше нормы, на остальной территории России – около нормы.

В то же время метеоролог подчеркнул, что на севере Дальневосточного федерального округа, на Чукотке, Камчатке, в Хабаровском крае и Магаданской области ожидается дождливый октябрь. При этом на достаточно большой территории России в этом месяце прогнозируется дефицит осадков.

"Восток европейской части России, весь Урал, вся Западная Сибирь и центр Красноярского края – это регионы, где прогнозируется дефицит осадков. Дефицит прогнозируется еще и в северной половине Якутии", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

В Москве октябрь будет "марсианским". Так ожидаемую в столице погоду ранее охарактеризовал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, первая половина месяца будет сухой, дефицит осадков может достичь 60%, а температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.

Во второй части месяца в Москве установится нормальная для октября погода: и по осадкам, и по температуре.

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