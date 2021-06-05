"Интерьер, например": как сделать убитое пространство стильным

Актер Павел Ходжаев живет на съемной квартире, как в киношных декорациях – паутина на окнах, старая мебель, в стене след от удара кулаком. Кажется, вот-вот здесь начнутся съемки фильма про бандитов 90-х.

Но Алексей Лазар сделает это "убитое" пространство стильным и модным. Он перекрасит стены и даже оконные рамы в черный цвет, над черным диваном повесит черные горы, а из двух статуй Аполлона сделает столик под телевизор.

Специально для Павла дизайнер закажет три метра ковролина и бродвейские афиши. Герой очень удивится и в итоге начнет разрисовывать стены мелом.