В РФ уровень безработицы снизился до 4,4% впервые с августа 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Согласно данным Росстата, в августе текущего года уровень безработицы в России снизился до 4,4% против 4,5% в июле. Таким образом, показатель впервые снизился до уровня, когда он был зафиксирован в августе 2019 года, сообщает ТАСС.
Также известно, что в России общая численность безработных в августе составила 3,4 миллиона человек.
"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составила 75,6 миллиона человек, из них 72,3 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,4 миллиона человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за прошлый год численность безработных в РФ составила около 4,321 миллиона человек. Данный показатель на 24,7% выше предыдущего года.
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует снизить уровень регистрируемой безработицы в стране до 1% к 2030 году. Соответствующее постановление о внесении изменений в госпрограмму "Содействие занятости населения" опубликовано на официальном портале правовой информации.
Уровень безработицы в Москве за полгода снизился в 2,5 раза
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