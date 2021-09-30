В совете при Минтрансе оценили проект о запрете людям с судимостью работать в такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Координационного совета профсоюза работников общественного транспорта "Таксист", член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков высказался по поводу внесенного в Госдуму законопроекта, предусматривающего запрет на управление общественным транспортом и такси для людей с судимостью, сообщает RT.

По его мнению, отсидевший гражданин и так "искупил вину перед обществом", поэтому смысла его ограничивать в плане управления транспортным средством нет.

"Человек – не важно, что он совершил, – отсидел и искупил свою вину перед обществом. Ограничивать его нельзя. Нужно ограничивать сначала иностранцев, о чем мы говорили и раньше, и дать работу россиянам", – отметил специалист.

Как уточнил эксперт, лучше было бы ввести профессиональные стандарты в такси и квотирование.

"...рынок такси разрушился, и получилось, что монополист у нас один. Все молчат, потому что у нас игра в одни ворота: что скажет агрегатор, то и будет. Все новеллы про бывших заключенных – это ни к чему не приведет", – объяснил Попков, добавив, что таксистов с судимостью не так много.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и другими видами общественного транспорта. Речь идет о лицах с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Предполагается, что в ТК появится статья, которая введет запрет на работу таксистом и в пассажирских перевозках тем, кто был осужден за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также терроризм. Ограничение будет действовать также в странах Евразийского экономического союза.