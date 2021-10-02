Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 12 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, при переменной облачности осадков не ожидается.

"Максимальная температура в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов тепла. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что октябрь в Москве будет "марсианским". В первой половине месяца дефицит осадков может достичь 60%. Согласно прогнозам, температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.

Во второй части месяца в Москве установится нормальная для октября погода: и по осадкам, и по температуре.

