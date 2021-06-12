"Интерьер, например": как отреставрировать мебель в домашних условиях

Андрей Борисюк хочет избавиться от советской мебели в своей съемной квартире и сделать жилье современным и уютным. Но Алексей Лазар, ведущий шоу "Интерьер, например!", удивит его и не станет отправлять на помойку старый шкаф, столик и сервант!

Вместо этого он поможет отреставрировать мебель в домашних условиях! Мало того, дизайнер купит для героя старое кресло и сделает из него новое, поможет связать абажур и сделать крутящийся столик.

Как в запущенной однушке поселится стиль "Mid-century modern", узнаете в новом выпуске шоу "Интерьер, например!".