Космонавты записали поздравление ко Дню России с борта МКС



Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров записали для соотечественников поздравление с Днем России с борта МКС. Видеозапись опубликована на официальном сайте "Роскосмоса".

"С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувствам к Отечеству, искренней убежденности, что Россия для всех нас – это самое родное место на Земле", – сказал Новицкий.

Он добавил, что Россия богата умными, целеустремленными и талантливыми людьми, а сами россияне чувствуют связь с историей и духовными ценностями.

Космонавт Дубров в свою очередь добавил, что "мы с вами можем добиваться потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаем шедевры культуры, которыми восхищается весь мир!"

В этом году из-за празднования Дня России граждан РФ ожидают длинные выходные.