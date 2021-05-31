СК возбудил дела за размещение фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК РФ возбудил уголовные дела в отношении жителей ряда регионов России, а также граждан Украины за размещение фото нацистов на сайте "Бессмертного полка". Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России.

Среди фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также граждане Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.

По информации следствия, указанные лица в мае этого года разместили на сайте акции заявки, содержащие данные и фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, изменника Родины Андрея Власова.

Кроме того, следователи проводят процессуальную проверку в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. При проведении акции "Бессмертный полк" он пытался разместить в одном ряду с ветеранами ВОВ фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией.

Ранее сообщалось, что модераторы акции "Бессмертный полк" пресекли попытки размещения портретов нацистов на сайте проекта. Данные о людях, которые намеревались опубликовать данные изображения, были направлены в Следственный комитет России.