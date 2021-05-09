Пресечены попытки размещения портретов нацистов в ходе онлайн-шествия "Бессмертного полка"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Модераторы акции "Бессмертный полк" пресекли попытки размещения портретов нацистов на сайте проекта, сообщает пресс-служба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Данные о людях, которые намеревались опубликовать данные изображения направят в Следственный комитет России.

"Модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка" онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России", – сказано в сообщении.

Также в организации заявили, что в ходе проведения акции на сайт онлайн-шествия совершались массивные хакерские атаки. В частности, было обнаружено 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак.

"В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее онлайн-акция "Бессмертный полк" стартовала в Москве. Каждый российский регион получил свой поток трансляции, которая началась в 15:00 по местному времени.

Акция проходит в онлайн-формате второй год в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Принять участие в виртуальном шествии может каждый.

