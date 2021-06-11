Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

19:30
Сергей Собянин в Белом зале московской мэрии вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам в соответствии с поручением Владимира Путина.
"В этом зале собрались люди самых разных профессий и возрастов. Это люди науки, искусства, промышленности. Это люди, которые сегодня спасают нас от COVID-19, пандемии, – это врачи. Это учителя, которые дают первоклассное образование. Это люди, которые своим талантом, умением, ответственностью делают нашу державу великой, а нашу Москву самым лучшим городом на Земле", – заявил мэр.
Среди наград, которые градоначальник вручил жителям столицы, оказались орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Кроме того, на церемонии были вручены благодарность президента РФ, знак отличия "За безупречную службу городу Москве" L и XL лет, "За заслуги перед Москвой", почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы", благодарность мэра Москвы и почетная грамота правительства Москвы.
Также Собянин удостоил москвичей почетными званиями "Заслуженный врач РФ", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы" и другими. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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