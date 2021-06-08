В Москве обустроят Репинский сквер, открытый к 800-летию столицы

07:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков объявил о планах благоустроить Репинский сквер в центре столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приведем в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Там будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века", – уточнил специалист.
По словам Бирюкова, разработанный план также включает в себя обновление тротуаров и оформление променада в северной части сквера. Там же установят городские качели, своим дизайном отражающие архитектурный облик нового корпуса Третьяковской галереи.
В сквере появятся две спортивные площадки. Кроме того, будут обустроены две детские площадки, для которых подготовят современные игровые комплексы.
Петр Бирюков добавил, что к Репинскому скверу оборудуют дополнительный проход со стороны Болотной набережной. Таким образом, горожанам предложат удобный путь между ней и Софийской набережной.
В начале июня стало известно, что в Москве до середины ноября пройдет ремонт пяти набережных, в рамках которого обновят швы гранитной облицовки. Бирюков отметил, что работы уже идут на Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко.
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