"Московский патруль": в Москве задержали охранника, подозреваемого в многомиллионной краже

На юго-востоке столицы задержали работника охранного предприятия, который подозревается в многомиллионной краже.По данным следствия, он похитил у иностранного гражданина почти 80 миллионов рублей.

Будучи доверенным лицом, мужчина должен был передать все деньги третьим лицам, но этого не сделал. Окончания расследования мужчина будет дожидаться в СИЗО. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

