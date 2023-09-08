08 сентября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали охранника, подозреваемого в многомиллионной краже
На юго-востоке столицы задержали работника охранного предприятия, который подозревается в многомиллионной краже.По данным следствия, он похитил у иностранного гражданина почти 80 миллионов рублей.
Будучи доверенным лицом, мужчина должен был передать все деньги третьим лицам, но этого не сделал. Окончания расследования мужчина будет дожидаться в СИЗО. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль