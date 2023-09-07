Дело завели в отношении спортшколы и грузоперевозчика после ДТП под Петербургом

Фото: скриншот видео youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Следователи возбудили уголовное дело в отношении спортшколы и транспортной компании после ДТП в Ленинградской области, в котором погибли два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц")", – говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, транспортная компания допустила водителя 1992 года рождения к управлению грузовиком в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха. Тем временем спортшколу подозревают в нарушении требований безопасности по организации занятий с несовершеннолетними.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ, в настоящее время в больницах Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся 10 пострадавших, в том числе один взрослый.

Отмечается, что у большинства пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и ушибы. Состояние двух девочек – 14 и 15 лет – оценивается как стабильно тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Не могу дать такую информацию (какие травмы получила дочь. – Прим. ред.), в больнице ее не дают. Знаю, что она в сознании, жива, сама дышит", – рассказала мама одной из пострадавших девочек, сообщает телеканал "360" .

Отец другой девочки между тем рассказал, что его дочь всего лишь ободралась, потому что в какой-то момент вырвалась вперед колонны велосипедистов. Он напомнил, что грузовик врезался в сопровождавшую их машину, в результате та оказалась "смята в гармошку", у нее вылетел двигатель.

Говоря о роли спортшколы в инциденте, мужчина заметил, что выезд на дорогу является частью тренировки: на шоссе можно развить большую скорость, когда в регионе нет полноценных велодорог.

"Это школа, которая готовит одаренных ребят – наших будущих спортивных звезд. Ирина (дочь мужчины. – Прим. ред.) мечтала поехать туда учиться, она прожила в Петербурге в лагере все лето. У нас в Тюмени нет таких школ, все хорошие ребята уезжают", – добавил собеседник телеканала.

Днем 7 сентября на 60-м километре автотрассы "Скандинавия" фура въехала в легковой автомобиль, который сопровождал группу юных велосипедисток. Машину откинуло прямо в колонну, в результате чего две девочки погибли.

Сотрудники полиции задержали водителя тягача, въехавшего в группу спортсменок, им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух лиц".



Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области