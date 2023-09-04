Жительница Китая перегрызла противоугонный трос в магазине и украла iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница китайской провинции Фуцзянь перегрызла противоугонный трос в одном из магазинов электроники и украла iPhone 14 Plus. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сначала посетительница проверила прочность троса двумя укусами, а затем, убедившись, что за ней никто не наблюдает, полностью перегрызла его, положила смартфон в сумку и покинула магазин.

Женщину задержали спустя 30 минут после произошедшего. Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что очень хотела получить iPhone, однако для его покупки ей не хватало средств.

В результате похитительницу смартфона признали виновной в нанесении вреда на сумму 7 000 юаней, или около 95 тысяч рублей.

До этого воры-домушники в Порденоне в Италии обокрали квартиру, а после оставили хозяевам записку с извинениями. Они забрали из квартиры кофемашину и аэрогриль, а также отметили, что в квартире было нечего красть. Вероятных грабителей объявили в розыск.

