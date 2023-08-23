Пенсионерка на легковушке въехала в фасад торгового центра в Подмосковье

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Пенсионерка, не справившись с управлением легкового автомобиля, въехала в фасад торгового центра в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД РФ.

Авария произошла на шоссе Энтузиастов около 11:00.

"По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, не справилась с управлением и совершила наезд на стеклянный фасад торгового центра", – говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадал продавец одного из магазинов ТЦ. После осмотра медиков его отпустили домой.

До этого сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали водителя, который сбил на автомобиле каршеринга пятилетнего мальчика. Здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Водителю может грозить тюремное заключение на срок от четырех до семи лет.



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