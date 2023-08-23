Столичных водителей призвали быть внимательными из-за непогоды в городе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться на телефоны во время движения и соблюдать скоростной режим из-за дождя, который местами идет в городе. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Дептранса.

Как уточнили в ведомстве, движение в городе рабочее. Затруднения образовались на ТТК в районе Митьковского тоннеля, а также на МКАД в районе улицы Маршала Катукова и улицы Подольских Курсантов.

В вечерний час пик ожидаются затруднения до 6 баллов, добавили в сообщении. На загруженность дорог повлияют дождь и низкие скорости, увеличение небольших ДТП и строительные работы на проезжей части.

По данным Гидрометцентра России, в среду, 23 августа, в столице и области прогнозируется облачная погода и дожди, местами ожидаются грозы. Столбики термометров днем в Москве покажут от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

До этого об осадках в столице 23 августа предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркивал, что дождь будет идти весь день.

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