Москвичам рассказали о погоде 23 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 23 августа, в столице и области прогнозируется облачная погода и дожди, местами ожидаются грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 23 августа станет самым дождливым днем недели. По его словам, дождь будет "монотонным" и будет идти почти весь день.

До этого специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что ночь 22 августа в Москве стала самой холодной в этом месяце. На главной метеостанции столицы ВДНХ, минимальная зафиксированная температура составила 11,8 градуса.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 23 августа