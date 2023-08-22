Синоптик заявил, что погода на этой неделе в Москве напомнит о приближении осени

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Тропическая жара ушла из Москвы, в ближайшие дни погода будет напоминать о приближении осени. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он объяснил, что температура воздуха в столице постепенно понижается, воздушные массы перемещаются с северо-запада, поэтому на некоторое время можно забыть о 20-градусных температурах. По сравнению с предыдущей неделей похолодало на 12 градусов.

"Погода полностью будет соответствовать своим многолетним значениям. На прошлой неделе москвичи ощущали себя в тропиках, а сейчас мы возвращаемся к своей типичной погоде, поэтому не нужно сетовать и переживать", – поделился синоптик.

Он предупредил, что в среду, 23 августа, начнется осенний дождь: он будет "монотонным" и будет идти почти весь день.

О том, что ранняя осенняя погода с температурами, которые соответствуют первой декаде сентября, наступила в Центральной России, завил и руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, 23 августа к этому добавятся дожди. При этом позднюю осеннюю погоду нужно будет ждать еще минимум месяц, передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее Вильфанд уточнил, что 23 августа станет самым дождливым днем недели. Столбики термометров при этом опустятся до 18 градусов.

До этого специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что ночь 22 августа в Москве стала самой холодной в этом месяце. Минимальная температура, зафиксированная на главной метеостанции столицы ВДНХ, составила 11,8 градуса.

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 22 августа