"Московский патруль": следствие настаивает на аресте офицеров ФТС Беглова и Алеева

В Басманный столичный суд доставили под конвоем заместителя руководителя Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева по коррупционному делу.

Офицеры ФТС подозреваются во взятке в 50 тысяч долларов. За какие услуги предназначалась солидная сумма? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

