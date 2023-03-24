24 марта, 21:30Происшествия
"Московский патруль": следствие настаивает на аресте офицеров ФТС Беглова и Алеева
В Басманный столичный суд доставили под конвоем заместителя руководителя Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева по коррупционному делу.
Офицеры ФТС подозреваются во взятке в 50 тысяч долларов. За какие услуги предназначалась солидная сумма? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль