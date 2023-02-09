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09 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор бывшим партнерам убитого миллиардера Минеева

"Московский патруль": суд вынес приговор бывшим партнерам убитого миллиардера Минеева

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История больших денег и предательства. В Тушинский районный суд столицы бывшие партнеры миллиардера из 90-х Александра Минеева, которого киллер застрелил в 2014 году, пришли, взяв с собой разные наборы вещей. И только после того, как судья огласил им приговор, стало ясно, кто из них оказался прозорливее.

Как близкое окружение вступило в сговор против миллиардера? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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