Убитый на Ленинском проспекте мужчина служил в секретной спецслужбе – СМИ

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

72-летний Виктор Коновалов, которого убили в квартире на Ленинском проспекте, долгое время служил в одной из секретных спецслужб. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что мужчина работал вместе со своей женой, которую также убили на Ленинском проспекте. Вместе они несколько лет трудились в одной из франкоязычных стран третьего мира. При этом отмечается, что мужчина давно отошел от дел.

Сослуживцы назвали отставного полковника аккуратным, культурным и высокообразованным человеком. Погибший якобы не раз проводил консультации друзьям и знакомым.

По данным издания, врачи нашли у пенсионерки тяжелое заболевание, из-за чего ее муж в последнее время был сильно озабочен. Для лечения женщины Коновалов якобы смог добиться разрешения на выезд в Европу.

В настоящее время правоохранители выясняют, пропали ли какие-то вещи из квартиры убитых, а также были ли у погибшего конфликты с кем-либо.

Тела убитых супругов обнаружили в квартире на Ленинском проспекте утром в понедельник, 6 февраля. О происшествии в правоохранительные органы сообщил сын погибших, который нашел тела, когда пришел проведать родителей.

У пенсионеров обнаружили множественные ножевые ранения. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.



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