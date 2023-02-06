Фото: телеграм-канал ''Столичный СК''

Тела убитых супругов найдены в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сын супружеской пары обратился в правоохранительные органы после того, как обнаружил тела в квартире. Мужчина нашел 73-летнего отца и 74-летную мать с множественными ножевыми ранениями.

"На месте работу правоохранительных органов координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение по факту убийства.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина, который зарезал оппонента осколком тарелки в кафе на востоке города.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на Сокольнической площади. Между посетителями произошел конфликт, в результате чего один из гостей заведения нанес осколком тарелки другому посетителю резаные раны, в том числе шеи. Днем 34-летний мужчина явился в органы полиции с повинной, он задержан.



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