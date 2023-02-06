Соседи убитых пожилых супругов в Москве прокомментировали случившееся

Фото: moscow.sledcom.ru

Соседи убитой в квартире на Ленинском проспекте пожилой пары в шоке из-за трагедии. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По словам одной из соседок, еще вчера она видела пару во дворе дома. Она отметила, что супруги выглядели здоровыми, пребывали в хорошем настроении.

Другие соседи поделились, что в криминальном плане их дом был спокойным, из-за чего версия убийства хулиганами становится маловероятной.

Трупы пенсионеров нашли утром в понедельник, 6 февраля. Сын пары обратился в полицию после того, как обнаружил тела в квартире. Он нашел 73-летнего отца и 74-летную мать с множественными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело.

Отмечалось, что сын скончавшихся работает референтом в Совете Федерации.

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