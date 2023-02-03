СК просит арестовать администратора телеграм-канала "Новый Век" по делу о вымогательстве

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Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать администратора телеграм-канала "Новый Век" Александра Гусова, который был задержан по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Сергеевича Гусова", – заявила пресс-секретарь Тверского суда Ксения Розина.

Она уточнила, что столичный главк Следственного комитета, который ведет расследование данного уголовного дела, подозревает Гусова в совершении преступления по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере").

В правоохранительных органах уточнили, что Гусов был задержан в Москве.

Ранее Тверской суд Москвы продлил до 24 марта арест коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемых по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.

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