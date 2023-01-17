"Московский патруль": два топ-менеджера российской авиакомпании предстанут перед судом

Сразу двое бывших топ-менеджеров одной из крупных российских авиакомпаний предстанут в ближайшее время перед судом. Подмосковные следователи завершили расследование дела о коммерческом подкупе и мошенничестве в особо крупном размере.

На скамье подсудимых окажутся заместитель главы авиаперевозчика и летный директор. По данным следствия, фигуранты уголовного дела решили продать место второго пилота сыну их знакомой. За свои услуги попросили около 2 миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.