Пассажиры "Уральских авиалиний" перед взлетом заметили вытекающее из бака топливо

Фото: телегам-канал Baza

Пассажиры "Уральских авиалиний" перед взлетом из Сочи в Москву засняли течь на крыле самолета, сообщает "Подъем". Оказалось, что из бака вытекало топливо.

О неисправности пилотам сообщил диспетчер. Борт сразу же остановили и переместили на стоянку, где провели технический осмотр и ремонт.

Инцидент произошел 17 января во время движения самолета. Его уже починили, он выполняет рейсы согласно расписанию. По информации РИА Новости, борт вылетел к месту назначения в тот же день после устранения неисправности. Задержка рейса составила не более четырех часов.

По предварительной версии, топливо выливалось из-за поломки топливного насоса, отвечающего за его перекачку между баками.

14 января стало известно, что на борту самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в таджикистанский город Худжанд, родилась девочка. Родить женщине помогли пассажиры.



Пассажирка родила в самолете "Уральских авиалиний"

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