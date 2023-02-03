Суд арестовал администратора телеграм-канала "Новый Век" Гусова по делу о вымогательстве

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Тверской суд Москвы арестовал до 2 апреля администратора телеграм-канала "Новый Век" Александра Гусова, подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 апреля в отношении Александра Сергеевича Гусова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере")", – заявили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что решение об аресте пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

3 февраля стало известно, что Александр Гусов был задержан по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере. Сообщалось, что следствие попросило суд о его аресте. По данным МВД, администратор телеграм-канала "Новый Век" причастен к вымогательству 12 миллионов рублей у основателя компании Yota Альберта Авдоляна.

В полиции уточнили, что Гусов проходит по одному делу с журналистом агентства "Росбалт" (признан СМИ-иноагентом в РФ) Александром Шваревым, который находится в розыске.

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